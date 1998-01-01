Cet automne, participe à l'Ecole Révolutionnaire de Paris !

« Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. » — Lénine

Partout dans le monde — du Népal à Madagascar, du Maroc à l’Italie — les jeunes générations et la classe ouvrière relèvent la tête : elles bloquent les politiques d’austérité, se mobilisent en solidarité avec le peuple palestinien et affrontent les gouvernements au service du capital. Ces mouvements expriment une révolte profonde contre un système en crise.

Les nouvelles générations vivent en effet la crise la plus grave du capitalisme depuis les années trente : crise écologique, guerres impérialistes, intensification des oppressions, explosion des inégalités… Le capitalisme est en train de plonger l’humanité dans la barbarie !

Face à cela, les gouvernements et la classe dirigeante veulent nous faire payer le coût de leur crise : contre-réformes, coupes budgétaires, financement des guerres, destruction de la planète.

À gauche, certains pensent qu’il suffirait de corriger un peu le système, de négocier quelques compromis. C’est l’illusion du réformisme : croire que l’on peut humaniser un système fondé sur l’exploitation et l’oppression.

La vérité, c’est que ce système ne peut pas être réformé : il doit être renversé par une révolution et remplacé par une société communiste, reposant sur une planification démocratique de l’économie, afin de satisfaire les besoins fondamentaux de tous.

Alors que la crise économique et institutionnelle s’aggrave en France, que les mobilisations sociales se multiplient, il est plus urgent que jamais de s’organiser et de construire un parti révolutionnaire !

Notre action doit absolument reposer sur des fondements théoriques que seul le marxisme peut fournir. Comme le disait Lénine : « Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. »

C’est pourquoi le Parti Communiste Révolutionnaire t’invite à son École Révolutionnaire, les 22 et 23 novembre, à Paris.

Participe à notre école révolutionnaire, forme-toi au marxisme !

Rejoins-nous dans la lutte pour le communisme, rejoins le PCR !

Au programme :



Samedi 22 novembre

10h - 12h45 - Perspectives pour la France

Lectures recommandées :

14h - 16h30 - L'impérialisme français en Afrique

Lectures recommandées :

17h - 19h30 - Qu'est-ce que le fascisme, et comment le combattre ?

Lectures recommandées :

Pour aller plus loin :

Dimanche 23 novembre

11h - 13h30 - Défense du marxisme

Lectures recommandées :

Pour aller plus loin :

Les tendances philosophiques du bureaucratisme, Léon Trotsky

14h45 - 17h15 - Classe, parti et direction

Lectures recommandées :