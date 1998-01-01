Cet automne, participe à l'Ecole Révolutionnaire de Paris !

« Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. » — Lénine
Partout dans le monde — du Népal à Madagascar, du Maroc à l’Italie — les jeunes générations et la classe ouvrière relèvent la tête : elles bloquent les politiques d’austérité, se mobilisent en solidarité avec le peuple palestinien et affrontent les gouvernements au service du capital. Ces mouvements expriment une révolte profonde contre un système en crise.
Les nouvelles générations vivent en effet la crise la plus grave du capitalisme depuis les années trente : crise écologique, guerres impérialistes, intensification des oppressions, explosion des inégalités… Le capitalisme est en train de plonger l’humanité dans la barbarie !
Face à cela, les gouvernements et la classe dirigeante veulent nous faire payer le coût de leur crise : contre-réformes, coupes budgétaires, financement des guerres, destruction de la planète.
À gauche, certains pensent qu’il suffirait de corriger un peu le système, de négocier quelques compromis. C’est l’illusion du réformisme : croire que l’on peut humaniser un système fondé sur l’exploitation et l’oppression.
La vérité, c’est que ce système ne peut pas être réformé : il doit être renversé par une révolution et remplacé par une société communiste, reposant sur une planification démocratique de l’économie, afin de satisfaire les besoins fondamentaux de tous.
Alors que la crise économique et institutionnelle s’aggrave en France, que les mobilisations sociales se multiplient, il est plus urgent que jamais de s’organiser et de construire un parti révolutionnaire !
Notre action doit absolument reposer sur des fondements théoriques que seul le marxisme peut fournir. Comme le disait Lénine : « Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. »
C’est pourquoi le Parti Communiste Révolutionnaire t’invite à son École Révolutionnaire, les 22 et 23 novembre, à Paris.
Participe à notre école révolutionnaire, forme-toi au marxisme !
Rejoins-nous dans la lutte pour le communisme, rejoins le PCR !
Au programme :
Samedi 22 novembre
10h - 12h45 - Perspectives pour la France
Lectures recommandées :
- Causes et conséquences du déclin du capitalisme français, Jérôme Métellus
- Nos derniers articles d'actualité française
- Notre dernière vidéo sur la crise du régime et les tâches du mouvement ouvrier
14h - 16h30 - L'impérialisme français en Afrique
Lectures recommandées :
- Qu’est-ce que l’impérialisme ?, Alan Woods
- Les ravages de l’industrie brassicole en Afrique, Olivier Roy
- Les crimes de l’impérialisme français au Cameroun, Jules Legendre
- Coup d’Etat au Niger : rééquilibrages impérialistes en Afrique, Josh Holroyd
17h - 19h30 - Qu'est-ce que le fascisme, et comment le combattre ?
Lectures recommandées :
Pour aller plus loin :
- Bonapartisme et fascisme, Léon Trotsky
- La seule voie, Léon Trotsky
- Qu’est-ce que le bonapartisme ? - Réponse à "Révolution Permanente", Jules Legendre
Dimanche 23 novembre
11h - 13h30 - Défense du marxisme
Lectures recommandées :
- Qu’est-ce que la vérité ?, Alan Woods
- Les racines philosophiques du marxisme, Jérôme Métellus
- Misère de la philosophie postmoderne, Jérôme Métellus
Pour aller plus loin :
- Les tendances philosophiques du bureaucratisme, Léon Trotsky
14h45 - 17h15 - Classe, parti et direction
Lectures recommandées :
- Classe, parti et direction : comment organiser une révolution, Julien Arseneau
- Manifeste de l’Internationale Communiste Révolutionnaire
- La vidéo de présentation du Parti Communiste Révolutionnaire
Prix des billets et financement communiste
Le prix de base de l'Ecole est de 25 €. Ce prix comprend l’accès à l’événement, en plus du dîner du samedi. Le prix de base est établi de façon à ce que l’événement ne soit pas déficitaire. Avec l’inflation, les dépenses liées à l’organisation d’un tel événement ont augmenté considérablement, particulièrement en ce qui concerne les frais reliés à la nourriture et la location des salles. Comme nous ne voulons pas que les finances constituent une barrière à la participation, nous mettons de côté un certain montant pour pouvoir subventionner la participation de ceux qui n’ont pas les moyens de payer la totalité des frais.
Pour maintenir notre indépendance politique, notre indépendance financière est essentielle. Nous n'avons pas de gros bailleurs de fonds. Nous comptons exclusivement sur les dons de nos membres et sympathisants, c’est-à-dire de ceux qui veulent le renversement révolutionnaire du système capitaliste. Dans cette perspective, pour aider à soutenir notre activité révolutionnaire, nous encourageons les participants à faire un don supplémentaire lors de l’achat des billets. Pour nous aider à construire une organisation communiste en France, nous vous encourageons également à vous procurer un abonnement solidaire à notre journal.