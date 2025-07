Journée d’action internationale le 30 juillet : liberté pour les prisonniers politiques au Gilgit-Baltistan !

[Cet article a été publié en anglais le 23 juillet]

Après deux mois d’emprisonnement, plusieurs dirigeants du Comité d’Action Awaami du Gilgit-Baltistan (la moitié des emprisonnés) ont été libérés sous caution. Ils devraient être libérés aujourd’hui. L’Internationale Communiste Révolutionnaire appelle à une journée de mobilisation le 30 juillet devant les représentations diplomatique du Pakistan partout dans le monde pour demander la libération de tous ceux qui restent en prison !

Les autorités du Gilgit-Baltistan, aux ordres des généraux d’Islamabad, ont continué à réprimer le Comité d’Action Awaami du Gilgit Baltistan (AAC-GB) et ses partisans. La semaine dernière, un jeune dirigeant de l’AAC-GB, Sarfraz Nagri, a été interpellé à son domicile après qu’il ait organisé une manifestation à Nagar, à laquelle avaient surtout participé des femmes, pour demander la libération de ses camarades. Son arrestation porta le nombre total d’emprisonnés à 16 personnes.

Dans une inspirante démonstration de solidarité, l’arrestation de Nagri a provoqué une puissante mobilisation spontanée, qui a duré plus de 30 heures, a paralysé la principale voie routière de Nagar et a contraint les autorités à le relâcher. Des libérations sous caution ont ensuite été accordées à Aslam Inqalabi, Waheed Hasan, Asghar Shah, Nafees Advocate, Azmat Ali, Ishtiaq Hussain et Haji Naib Khan.

Cela n’aurait pas pu être obtenu sans la mobilisation courageuse et résolue des partisans de l’AAC-GB, au Gilgit-Baltistan et dans tout le Pakistan, combinée à la campagne de solidarité internationale qui a mis en lumière le comportement criminel de l’Etat pakistanais.

La semaine passée, un camarade du Revolutionary Communist Party en Grande-Bretagne a proposé et fait adopter une motion de solidarité avec l’AAC-GB lors de la conférence nationale d’Unite : un des plus gros syndicats du pays, qui représente 1,2 millions de travailleurs. En France, un camarade du Parti Communiste Révolutionnaire a présenté une motion similaire qui a été adoptée par le syndicat CGT de Thales.

Ces puissantes organisations viennent ajouter leur voix aux centaines de syndicats locaux, de dirigeants ouvriers, de militants et d’élus qui ont apporté leur soutien à notre campagne.

Cette solidarité internationale est essentielle, car la lutte est loin d'être terminée. Les dirigeants de l’AAC-GB qui ont été libérés sous caution sont toujours poursuivis, et ils peuvent être renvoyés en prison. De plus, huit camarades sont toujours emprisonnés. Il s’agit d’Ehsan Ali, Masood ur Rehman, Mehbob Wali, Mumtaz Nagari, Taaruf Abbas, Irfan Azad, Manzar Maya et Shair Nadir Shahi.

Tous les huit sont poursuivis sous l’accusation ridicule de « terrorisme » parce qu’ils ont défendus les intérêts des travailleurs du Gilgit-Baltistan, et ont contrarié les plans des capitalistes qui veulent piller les ressources de la région.

La demande de liberté sous caution du président de l’AAC-GB et dirigeant du Parti Communiste Inqalabi, Ehsan Ali, a été rejetée sous le prétexte absurde qu’il « proférait des discours haineux » et qu’il « tentait d’inciter les innocents [...] à la rébellion. » Le juge (sous les ordres des généraux) a aussi utilisé cyniquement la guerre entre le Pakistan et l’Inde qui a eu lieu en mai pour justifier sa décision, en dénonçant les critiques exprimées par Ali à l’encontre de l’Etat pakistanais au moment où « les forces armées du Pakistan combattent l’ennemi à la frontière. »

Ali souffre de graves problèmes de santé et son état se dégrade. Il est actuellement à l'hôpital. Les médecins s’inquiètent pour son cœur et demandent qu'il soit déplacé dans un endroit plus adapté pour recevoir des examens plus approfondis, mais les autorités ont consciemment refusé de lui fournir des soins appropriés.

Nous devons absolument intensifier notre campagne internationale de solidarité. Nous devons exercer le maximum de pression sur le régime pakistanais pour qu’il abandonne toutes les poursuites contre Ali et les autres dirigeants de l’AAC-GB.

Nous tenons à rappeler à nos camarades que les prisonniers politiques de l’AAC-GB ont été soumis à toutes sortes de mauvais traitements et de tortures. Les autorités ont menacé les membres de leur famille, en particulier les femmes, pour tenter de contraindre les prisonniers à signer de faux aveux et à s’accuser mutuellement de toutes sortes de crimes imaginaires.

Pourtant, malgré tout cela, les prisonniers ont refusé de céder.

Il est de notre devoir, en tant que communistes et internationalistes, de faire tout ce que nous pouvons pour obtenir leur libération. Nous appelons tous nos adhérents et nos sympathisants – ainsi que toutes les organisations, les militants, et les citoyens qui ont soutenu notre campagne – à nous rejoindre dans une semaine, le 30 juillet, pour protester devant les ambassades et les consulats du Pakistan, partout dans le monde, pour une journée de mobilisation internationale.

Nous dirons d’une seule voix : les généraux d’Islamabad et les capitalistes qu’ils représentent sont les véritables terroristes !

Nous resterons mobilisés tant que tous les prisonniers politiques de l’AAC-GB ne seront pas libérés !

Une attaque contre un d’entre nous est une attaque contre tous !

Pas touche au Comité d’Action Awaami du Gilgit Baltistan !