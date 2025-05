Pakistan : Appel à solidarité pour la libération immédiate des dirigeants du Comité d’Action Awaami du Gilgit Baltistan !

L’Internationale Communiste Révolutionnaire proteste contre les arrestations des dirigeants du Comité d’Action Awaami du Gilgit Baltistan (AAC-GB) et du Parti Communiste Inqalabi (PCR) par la police pakistanaise. Nous apportons toute notre solidarité aux camarades emprisonnés, qui sont la cible de la répression car ils s’opposent au pillage des terres et des ressources de la région par les capitalistes et les impérialistes. Nous appelons le mouvement ouvrier international et tous nos lecteurs à s’opposer à cette répression.

Parmi les personnes arrêtées se trouvent le président du AAC-GB, Ehsan Ali, son responsable des relations avec la presse, Mehboob Wali, le président des jeunes du AAC-GB, Asghar Shah, ainsi que Masood Ur Rehman et d’autres dirigeants du AAC-GB. Ehsan Ali est aussi le dirigeant du Parti Communiste Inqalabi dans le Gilgit Baltistan [une région du nord du Pakistan], tandis que Waheed Hassan et Asghar Shah sont aussi des membres dirigeants du parti.

Les raisons de cet acte de répression sont évidentes. Le Comité d’Action Awaami s’est mobilisé sans répit contre le pillage de la région.

Nous appelons tous nos partisans et l’ensemble du mouvement ouvrier international à protester contre cet acte brutal. Faites vous entendre, protestez sur les réseaux sociaux, envoyez des pétitions et des demandes de libération aux ambassades du Pakistan, demandez aux dirigeants syndicaux et aux parlementaires de gauche qu’ils se joignent à nos protestations. Nous ne permettrons pas aux autorités de l’Etat de réprimer impunément. Pour repousser leurs attaques, nous en appelons à la solidarité internationale !

Le Comité d’Action Awaami

Ce mouvement a débuté il y a plusieurs années, pour protester contre la fin des subventions du prix de la farine dans le Gilgit Baltistan. Des milliers de personnes y ont participé à travers toute la région. Cette mobilisation fut victorieuse et le gouvernement du Gilgit Baltistan dut satisfaire ses revendications.

Sous la direction de notre camarade, l’avocat Ehsan Ali, le mouvement a ensuite continué à défendre les revendications des habitants de la région, qui vivent dans des conditions très difficiles. L’an dernier, ils ont obtenu une autre victoire, qui a permis de faire baisser le prix de la farine et d’obliger le gouvernement à céder sur d’autres points, notamment sur la fourniture d’électricité, de services de santé et d’éducation aux habitants de cette région en crise.

Après ces victoires, Ehsan Ali fut élu président du mouvement, qui s’est étendu et a commencé à s’organiser à travers tous les districts du Gilgit Baltistan.

Mais l’année dernière, le gouvernement brutal du Gilgit Baltistan, obéissant aux injonctions d’Islamabad, a inscrit Ehsan Ali à l’« annexe quatre », ce qui signifie qu’il était dorénavant soumis à une surveillance policière constante. La loi réactionnaire connue sous le nom d’annexe quatre était à l’origine utilisée pour surveiller les terroristes et interdire leurs organisations, mais l’Etat l’utilise aujourd’hui pour réprimer les dirigeants de mouvements de masse qui luttent pour les droits du peuple.

Dans le cadre de cette loi, les mouvements d’Ehsan Ali furent surveillés et il lui fut ordonné de prévenir la police à chaque fois qu’il voulait quitter sa ville ou participer à une activité politique. Ehsan Ali ne s’est jamais soumis à ces injonctions et a continué son activité révolutionnaire, en organisant le mouvement de lutte pour les droits fondamentaux des habitants de la région.

En décembre dernier, il fut brièvement arrêté à Rawalpindi, près d’Islamabad, avant d'être relâché suite à des protestations émises par des dizaines d’avocats.

La semaine dernière, alors qu’il se rendait à Skardu, la principale ville du Baltistan, pour y organiser un meeting de l’AAC-GB, Ehsan Ali en fut empêché par la police locale qui lui demanda de rentrer chez lui. L’AAC-GB avait prévu d’organiser un grand meeting consacré à plusieurs questions brûlantes pour les habitants de la région, et notamment le projet de loi sur les minerais. La perspective de ce meeting, prévu pour les 24 et 25 mai, a semé la panique chez les autorités de l’Etat, qui veulent absolument empêcher qu’il se tienne. C’est pour cela qu’ils ont interdit à nos camarades de se rendre à Skardu.

Ehsan Ali et ses camarades ont protesté pacifiquement à Gilgit contre cette mesure brutale de restrictions de ses mouvements. A cette occasion, des manifestants ont aussi dénoncé l’oppression et la dictature imposées par l’Etat pakistanais dans le Gilgit Baltistan. Ils ont aussi dénoncé les classes dirigeantes d’Inde et du Pakistan pour les guerres impérialistes qu’elles mènent dans la région, des guerres qui n’apportent au peuple que davantage de misère et de pauvreté, et font planer la menace de l’anéantissement nucléaire.

Nos camarades ont été arrêtés suite à cette manifestation et sont accusés d’avoir troublé l’ordre public en critiquant les autorités de l’Etat. Ehsan Ali a été placé en détention provisoire jusqu’au 28 mai, tandis que d’autres camarades l’ont été jusqu’au 22 mai. Leurs avocats ont été empêchés de déposer des demandes de libération sous caution. Cette procédure est une lamentable parodie de justice.

Trois des personnes arrêtées sont membres du Parti Communiste Inqalabi, la section pakistanaise de l’ICR. L’AAC-GB a appelé à des manifestations pacifiques contre la répression. Le Parti Communiste Inqalabi a publié le communiqué suivant :

« Les accusations mensongères et l’arrestation du président élu du Comité d’Action Awaami de Gilgit, l’avocat Ehsan Ali, d’autres dirigeants de ce mouvement et de travailleurs sont une mesure dictatoriale contraire à la constitution. Cette répression vise à priver les habitants du Gilgit Baltistan de leurs véritables représentants pour que les ressources et les travailleurs de la région puissent continuer à être dépouillés. Nous condamnons fermement cet abus de pouvoir et cette brutalité policière et demandons la libération immédiate des prisonniers. Si nos revendications ne sont pas satisfaires, ce n’est pas seulement le peuple de Gilgit qui descendra dans les rues : nous protesterons à travers tout le pays, et appellerons les travailleurs du monde entier à élever leur voix contre cette barbarie. »

Manifestations de solidarité

Avant-hier, le 15 mai, des manifestations pour réclamer la libération des camarades se sont tenues à Gilgit et Hunza. La police a arrêté d’autres militants en les accusant de troubler l’ordre public. Les camarades Waheed Hasan et Asghar Shah, tous deux membres du PCR, ont été arrêtés. Les manifestations ne vont pas s’arrêter pour autant et de nouveaux rassemblements se tiendront aujourd’hui et les jours prochains.

Le PCR a appelé à des rassemblements samedi 17 mai à Lahore, Karachi et Islamabad. Des militants et des étudiants s’y mobiliseront pour dénoncer la brutalité de l’appareil d’Etat.

La direction du Comité d’Action Awaami commun de l’Azad Kashmir a publié une déclaration de solidarité pour condamner cette brutalité et exiger la libération de tous les dirigeants arrêtés.

Nous exigeons la libération immédiate d’Ehsan Ali et de tous les membres de l’AAC-GB. Nous exigeons la levée des poursuites abusives menées contre eux.

Nous exigeons aussi que le nom d’Ehsan Ali soit immédiatement retiré de l’annexe quatre, et que son droit à la libre circulation soit restauré. Nous exigeons la fin de toutes les restrictions contre les activités politiques.

Nous exigeons aussi que toutes les revendications de l’AAC-GB soient immédiatement satisfaites, en particulier celles figurant sur la Charte en quatorze points qui a déjà été acceptée par le gouvernement du Gilgit Baltistan, mais dont la mise en œuvre a été repoussée.

Nous appelons les travailleurs du monde entier à soutenir la lutte légitime de ces camarades, de l’AAC-GB et du Parti Communiste Inqalabi, contre l’oppression brutale du Gilgit Baltistan, et pour le renversement du capitalisme, qui est la source de cette oppression. Les camarades ont clairement démontré qu’ils ne seraient pas intimidés par la répression et la brutalité de l’Etat et qu’ils continueront à combattre l’injustice et l’oppression jusqu’à ce que la révolution socialiste soit accomplie.

D’autres communiqués et informations suivront.

A nouveau, nous appelons nos lecteurs, nos partisans et l’ensemble du mouvement ouvrier à protester contre cette injustice. Que nos lecteurs appellent les dirigeants syndicaux, les députés de gauche et tous ceux qui le peuvent à se joindre à nos protestations. Organisez des rassemblements de protestation et publiez-en des photos sur les réseaux sociaux. Ecrivez aux ambassades du Pakistan à travers le monde pour protester. Que les autorités de l’Etat sachent que les yeux du mouvement ouvrier international sont tournées vers elles.

Vive l’unité de la classe ouvrière !

Une attaque contre un est une attaque contre tous !

Liberté pour les dirigeants du Comité d’Action Awaami-Gilgit Baltistan !

A bas la répression !

Travailleurs de tous les pays, unissez vous !

Signez la pétition pour obtenir la libération des dirigeants du Comité d’Action Awaami-Gilgit Baltistan !

Nous vous invitons également à envoyer un e-mail à l'ambassade du Pakistan, à l'adresse Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. (en mettant Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. en copie), pour faire entendre votre inquiétude concernant la situation de nos camarades, et réclamer leur libération immédiate. Voici un modèle de lettre que vous pouvez utiliser pour cela :

Sujet: Appel urgent pour la libération immédiate d’Ehsan Ali et des dirigeants emprisonnés du Comité d’Action Awaami du Gilgit-Baltistan

***

Madame l’Ambassadrice,

Je vous écris pour vous exprimer ma profonde inquiétude suite à l’arrestation et la détention prolongée de l’avocat Ehsan Ali et d’autres dirigeants du Comité d’Action Awaami du Gilgit-Baltistan, ainsi que d’autres personnes qui ont été arrêtées parce qu’elles protestaient contre cette injustice. Leur emprisonnement représente une sérieuse atteinte aux droits de l’homme et aux droits démocratiques, notamment au droit à manifester pacifiquement et à la liberté d’expression.

J’ai récemment été informé du fait que l’état de santé de Monsieur Ehsan Ali s’est sérieusement détérioré du fait de ses conditions d’emprisonnement très dures. Il est alarmant d’apprendre qu’une personne aussi âgée et respectée que M. Ali est détenu dans des conditions qui sont dommageables pour sa santé. Certaines informations troublantes évoquent aussi des mauvais traitements et des actes de tortures commis contre d’autres militants emprisonnés.

De tels actes sont une violation des droits fondamentaux de l’homme. Je vous demande par conséquent de transmettre aux autorités compétentes au Pakistan ma protestation contre la détention d’Ehsan Ali et d’autres membres du Comité d’Action Awaami.

Je voudrais aussi avoir rapidement l’assurance :

Qu’Ehsan Ali et les autres dirigeants du Comité d’Action Awaami seront libérées ; Qu’Ehsan Ali reçoive un traitement médical rapide, adapté, et qu’il ne sera plus soumis à des traitements nuisibles à sa santé ; Que des enquêtes seront diligentées pour faire la lumière sur les allégations de torture et de mauvais traitements ; Que la sécurité, les droits et la dignité de tous ceux qui ont participé à des manifestations pacifiques au Gilgit-Baltistan seront garantis.

Je vous remercie de me répondre au plus vite sur ces questions urgentes. Comme un nombre croissant de personnes à travers le monde, je reste attentif à cette situation et j’espère qu’il sera mis un terme à cette injustice. Nous continuerons à élever notre voix jusqu’à ce que ce soit le cas.

Respectueusement,

[Nom complet]

[Responsabilité/Organisation]