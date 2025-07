Soutenez l’ICR et le PCR : participez à notre collecte internationale !

En juin 2024 s’est tenue la Conférence mondiale qui a fondé l’Internationale Communiste Révolutionnaire (ICR), dont le PCR est la section française. Cette Conférence a adopté le Manifeste de l’ICR, qui depuis a été diffusé aux quatre coins du monde.

L’ICR est active dans une soixantaine de pays. Partout, ses forces ne cessent de croître. Sous l’impact de la crise du capitalisme, des guerres impérialistes et de la crise environnementale, un nombre croissant de jeunes et de travailleurs s’orientent vers les idées authentiques du communisme : les idées du marxisme. Tout l’enjeu est de les organiser, de les former et de les tourner vers le mouvement ouvrier.

Début août, des délégués des sections nationales de l’ICR se réuniront en Italie pour le 1er Congrès mondial de l’ICR, qui adoptera un document de « Perspectives mondiales » et discutera de ses priorités tactiques, de ses méthodes organisationnelles et de ses finances. Enfin, les délégués éliront une nouvelle direction de l’Internationale.

Ce Congrès mondial marquera le point d’orgue d’une collecte internationale qui financera les investissements et la croissance de l’ICR dans la période à venir, le développement de son appareil et le déploiement de ses forces sur tous les continents.

Nous ne dépendons d’aucune subvention d’Etat. Toutes nos ressources financières viennent des cotisations de nos militants, de la vente de notre matériel politique et des dons de nos sympathisants.

L’argent est le nerf de la guerre. Amis lecteurs, soutenez l’ICR et le PCR ! Participez à sa collecte ! Dans les mois et les années qui viennent, les masses exploitées se mobiliseront à grande échelle dans un pays après l’autre. Pour vaincre, prendre le pouvoir, renverser le capitalisme et transformer la société de fond en comble, les travailleurs auront besoin d’une authentique direction révolutionnaire, c’est-à-dire d’une puissante Internationale marxiste. Aidez-nous à la construire !