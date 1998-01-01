Les prochaines réunions publiques du PCR

Nos activités

Le système capitaliste est plongé dans une crise profonde. Sur fond de stagnation économique générale, il n’a plus rien à offrir à l’humanité à part la misère, une succession de guerres, et une catastrophe climatique. Pour pouvoir arracher l’humanité à cette impasse, la classe ouvrière doit se doter d’une direction révolutionnaire, qui doit reposer sur les fondations solides de la théorie marxiste. Notre Internationale communiste révolutionnaire s’est donné pour tâche de construire une telle direction à l’échelle mondiale.

Notre section française, le Parti communiste révolutionnaire, mène ce travail dans la dizaine de villes où nous sommes actifs. Nous y construisons notamment des noyaux de communistes sur les campus. En ce mois de février, nous tiendrons une série de réunions publiques dans différentes universités. Elles sont ouvertes à tous ceux qui s’intéressent à nos idées et permettront de présenter nos idées, notre programme et notre analyse de l’actualité.

Nous vous y attendons nombreux ! Pour plus d’informations sur ces événements, et pour suivre l’activité de nos sections près de chez vous, abonnez-vous à notre compte national @pcr.revolution et à nos pages locales sur Instagram.

Brest – Patronage Laïque Guérin @pcr.brest

Jeudi 12 février, 19h00 : Qu’est-ce que le communisme ? 

Saint-Denis – Campus Paris 8, salle A043 @pcr.stdenis

Lundi 16 février, 18h30 : La théorie économique de Marx

Mardi 17 février, 18h30 : Marxisme contre stalinisme

Mercredi 18 février, 18h30 : A quoi ressemblera le socialisme ? 

Toulouse – Campus Jean Jaurès, salle AR305 @pcr.tlse

Lundi 23 février, 18h30 : Comment préparer la révolution ?

Mardi 24 février, 18h30 : Qu’est-ce que l’impérialisme ?

Mercredi 25 février, 18h30 : Réforme ou révolution ? 

Villeurbanne – Palais du Travail @pcr.lyon

Mercredi 25 février, 18h45 : Marxisme contre stalinisme

Jeudi 26 février, 18h45 : La théorie économique de Marx

Tu es communiste ? Rejoins-nous !

Un membre du PCR s'implique directement dans le travail du parti. Cela signifie recruter d'autres communistes et les organiser dans des cellules communistes, tout en étudiant la théorie marxiste et en diffusant les idées communistes dans le mouvement. Le parti fournira des ressources politiques, des conseils et des outils pour t'aider dans cette activité.

Un soutien du PCR contribue à la construction du parti en payant une cotisation mensuelle, et n'est pas obligé de participer activement au travail quotidien du parti. Tu recevras un abonnement PDF au journal mensuel du parti, Révolution.

Nous sommes entièrement autofinancés. L'argent récolté nous permet de financer nos locaux, de développer notre maison d'édition et notre journal, d'imprimer des affiches et des tracts. En mettant en place une cotisation mensuelle, tu nous aideras à construire un authentique Parti Communiste Révolutionnaire !