Les prochaines réunions publiques du PCR

Le système capitaliste est plongé dans une crise profonde. Sur fond de stagnation économique générale, il n’a plus rien à offrir à l’humanité à part la misère, une succession de guerres, et une catastrophe climatique. Pour pouvoir arracher l’humanité à cette impasse, la classe ouvrière doit se doter d’une direction révolutionnaire, qui doit reposer sur les fondations solides de la théorie marxiste. Notre Internationale communiste révolutionnaire s’est donné pour tâche de construire une telle direction à l’échelle mondiale.

Notre section française, le Parti communiste révolutionnaire, mène ce travail dans la dizaine de villes où nous sommes actifs. Nous y construisons notamment des noyaux de communistes sur les campus. En ce mois de février, nous tiendrons une série de réunions publiques dans différentes universités. Elles sont ouvertes à tous ceux qui s’intéressent à nos idées et permettront de présenter nos idées, notre programme et notre analyse de l’actualité.

Nous vous y attendons nombreux ! Pour plus d’informations sur ces événements, et pour suivre l’activité de nos sections près de chez vous, abonnez-vous à notre compte national @pcr.revolution et à nos pages locales sur Instagram.

Brest – Patronage Laïque Guérin @pcr.brest

Jeudi 12 février, 19h00 : Qu’est-ce que le communisme ?

Saint-Denis – Campus Paris 8, salle A043 @pcr.stdenis

Lundi 16 février, 18h30 : La théorie économique de Marx

Mardi 17 février, 18h30 : Marxisme contre stalinisme

Mercredi 18 février, 18h30 : A quoi ressemblera le socialisme ?

Toulouse – Campus Jean Jaurès, salle AR305 @pcr.tlse

Lundi 23 février, 18h30 : Comment préparer la révolution ?

Mardi 24 février, 18h30 : Qu’est-ce que l’impérialisme ?

Mercredi 25 février, 18h30 : Réforme ou révolution ?

Villeurbanne – Palais du Travail @pcr.lyon

Mercredi 25 février, 18h45 : Marxisme contre stalinisme

Jeudi 26 février, 18h45 : La théorie économique de Marx