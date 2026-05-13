Journée d’action internationale pour Ehsan Ali et l’AAC : nous ne les laisserons pas mourir !

Cela fait deux mois que Ehsan Ali et plusieurs autres dirigeants du Comité d’action awami (AAC) sont en prison. Trois autres d’entre eux ont été arrêtés la semaine dernière après une manifestation pacifique dans le Hunza. Nous devons mobiliser toutes nos forces contre cette injustice. Le 4 juin, la campagne Free Ehsan Ali tiendra une journée internationale de protestation devant les ambassades et consulats du Pakistan.

L’Etat pakistanais a lancé une vaste campagne de répression contre ses opposants, jusque dans des villes comme Lahore, qui étaient autrefois relativement épargnées. Les élections prévues pour le 7 juin au Gilgit-Baltistan seront une farce « démocratique » : elles se tiendront alors que des militants pacifiques croupissent en prison sur la base de fausses accusations.

Nous avons fait de grands progrès dans le développement de notre campagne internationale de solidarité avec l’AAC. Elle est désormais soutenue par des ONG de défense des droits humains comme Amnesty International, par des politiciens de premier plan comme Jeremy Corbyn, et par des syndicats comme la BMA (British Medical Association), qui représente des centaines de milliers de travailleurs.

En amont de cette nouvelle journée d’action, nous appelons tous ces individus, partis et organisations à rejoindre nos camarades devant les ambassades, consulats et missions diplomatiques du Pakistan pour soutenir notre demande de justice !

Nous demandons à tous les organisateurs locaux de la campagne Free Ehsan Ali de faire les choses suivantes :

1. REPUBLIER ET PARTAGER l’article et les publications (sur X et Instagram) annonçant notre journée d’action pour leur donner la plus grande visibilité.

2. APPELER tous les camarades à participer à la journée d’action du 4 juin.

3. CONTACTER toutes les personnalités et organisations ayant soutenu la campagne pour leur demander de participer à nos manifestations – ou d’y envoyer une délégation.

4. DEMANDER à ces personnalités et organisations de promouvoir notre journée d’action et notre pétition sur leurs canaux de diffusion.

5. IMPRIMER des banderoles et du matériel pour la journée d’action à partir des visuels de ce dossier.

6. IMPRIMER la lettre à remettre aux diplomates pakistanais.

7. FILMER ET PHOTOGRAPHIER la journée d’action et diffuser les images sur les réseaux sociaux, en copublication avec les comptes Free Ehsan Ali ou en les mentionnant.

Une attaque contre un est une attaque contre tous ! Unissons nos forces pour dénoncer le régime criminel d’Islamabad.